Despiste y vuelco en ruta 8: un hombre de 47 años murió en el lugar y una mujer de 37 fue trasladada

Un hombre de 47 años murió tras despistar y volcar en el auto en que viajaba por ruta 8.

El siniestro ocurrió en el departamento de Canelones, a la altura del kilómetro 42 de la ruta 8, a las 7:00 de la mañana de este sábado.

El auto despistó y volcó, quedando en faja natural oeste.

Junto al hombre viajaba una mujer de 37 años que fue trasladada con traumatismo de cráneo y amnesia del episodio hasta un centro asistencial.