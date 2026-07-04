Un hombre de 47 años murió tras despistar y volcar en el auto en que viajaba por ruta 8.
Despiste y vuelco en ruta 8: un hombre de 47 años murió en el lugar y una mujer de 37 fue trasladada
El siniestro ocurrió en Canelones, a la altura del kilómetro 42 de la ruta 8, alrededor de las 7:00 de la mañana de este sábado.
El siniestro ocurrió en el departamento de Canelones, a la altura del kilómetro 42 de la ruta 8, a las 7:00 de la mañana de este sábado.
El auto despistó y volcó, quedando en faja natural oeste.
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Junto al hombre viajaba una mujer de 37 años que fue trasladada con traumatismo de cráneo y amnesia del episodio hasta un centro asistencial.
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