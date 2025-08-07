Intendente Bergara y directora de Recursos Financieros citados ante la Junta por "préstamo de USD 60 millones"

Junta Departamental de Montevideo aprobó una moción para citar al intendente Mario Bergara por la solicitud de un "préstamo de USD 60 millones" al Banco República .

También fue citada la directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo (IMM), Laura Tabárez.

En la moción, divulgada por el edil blanco Diego Rodríguez, se señala que el préstamo "involucra la doceava parte" del presupuesto anual.

"Entendemos que se trata de un tema de significativa importancia para las finanzas departamentales, por lo cual resulta imprescindible contar con información clara y detallada sobre los términos del préstamo en cuestión", agrega el texto.

"La IM está fundida y no es de buen administrador asumir deuda con un déficit heredado (Cosse) de US$ 90 millones", afirmó el edil blanco en sus redes.