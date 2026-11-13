Fuecys reclama un seguro especial del 100% del salario para trabajadores del shopping de Colonia

La Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) reclama un seguro de paro especial que contemple el 100% del salario para los trabajadores del shopping de Colonia tras el incendio que afectó gran parte de las instalaciones del centro comercial.

"La situación es compleja, porque esto surge de un momento para el otro", afirmó Favio Riverón, secretario general de Fuecys. Destacó los pasos que se están dando con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para cubrir la situación de los trabajadores.

Riverón habló de "necesidades urgentes" y la necesidad de que los trabajadores puedan acceder rápidamente al seguro de paro. Además, que contemple la mayoría de los afectados y con un mayor porcentaje que el seguro habitual, teniendo en cuenta la extensión.

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Desde Fuecys, expresan las dificultades legales para atender su planteo, pero aseguran que se trata de una "situación eventual", que se debe atender, teniendo en cuenta que están a pocas semanas de arrancar la zafra de fin de año, momento en el que las comisiones mejores los ingresos de los trabajadores.

Además, están en conversaciones con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para la capacitación de los trabajadores afectados.