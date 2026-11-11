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¿CUÁLES SON LAS NUEVAS UBICACIONES?

Intendencia de Montevideo reubicó cinco radares de control de velocidad y a partir del viernes comenzarán a multar

Desde este martes 10 y hasta el 12 de noviembre no multarán, pero a partir del 13 comenzarán a aplicarse las infracciones correspondientes, indicó el director de Movilidad de la IMM, Germán Benítez.

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La Intendencia de Montevideo (IMM) reubicó cinco radares en diferentes puntos de la capital.

Los cinco puntos que pasarán a tener radares son:

  • Luis Alberto de Herrera entre avenida Italia y Rivera.
  • Avenida Joaquín Suárez entre Micenas y Berro.
  • Caramurú entre Grito de Gloria y Hernani.
  • Uruguayana y Flangini.
  • Avenida Millán y Garzón.

El director de Movilidad de la IMM, Germán Benítez, indicó que la medida es parte de una política para mejorar la agilidad y dar más seguridad en el tránsito. Los radares ya fueron reinstalados y la señalización también fue colocada.

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Benítez aclaró que los radares reubicados funcionan desde este martes 10 y hasta el 12 de noviembre no multarán, pero a partir del viernes 13 comenzarán a aplicarse las infracciones correspondientes.

Dos cámaras fijas, que controlarán que se cumpla la prohibición de estacionar, también fueron reubicadas. Ahora, estarán en Presidente Berro y avenida Italia, y en General Urquiza y avenida Garibaldi.

"Esos nuevos puntos son cámaras fijas donde se monitorea que se cumpla la normativa, se monitorea que no se pueda estacionar en un lugar que tiene un cartel claramente indicativo de que no se puede estacionar", sostuvo Benítez.

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