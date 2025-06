Intendencia de Montevideo reconoció como ciudadano ilustre al guitarrista Hilario Pérez

Este jueves, a sus 89 años, fue reconocido como ciudadano ilustre de Montevideo.

"Me ha sorprendido de tal forma que al final de cuentas me parecía que era un sueño esto. Entre tanta gente que te distingan, no sé si lo merezco o no lo merezco, algo hice para el aporte de la cultura", expresó Hilario.

Afirmó que era "difícil" trabajar con Zitarrosa, pero "un hombre bueno".