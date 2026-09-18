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CORRIGIERON EL PERALTE

Intendencia de Montevideo habilitó circulación en dos sentidos por la rambla de Punta Gorda tras obra por siniestros

"Ahora seguimos con la obra de lo que sería toda la vereda", señaló el encargado de la obra, Sebastián Ardaiz.

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La Intendencia de Montevideo (IMM) habilitó la circulación en ambos sentidos en la rambla República de México entre 6 de Abril y Araucana en Punta Gorda.

En esa zona, ocurrieron varios siniestros de tránsito, algunos con víctimas fatales.

La comuna capitalina buscó corregir el peralte, o sea, la inclinación de la calle, una tarea que implicó la repavimentación y el desvío del tránsito .

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El encargado de la obra, Sebastián Ardaiz, explicó que empieza la segunda etapa, por lo que se "habilita el tránsito en los dos sentidos".

"Ahora seguimos con la obra de lo que sería toda la vereda", señaló.

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