RECIBÍ EL NEWSLETTER

Intendencia de Maldonado prohibió la comercialización de varios quesos rallados adulterados

"No estamos permitiendo ingresar esos productos al departamento y en campo se están haciendo la retención de esos productos en forma preventiva", señalaron.

queso-rallado-bromatologia-intendencia-maldonado

La Intendencia de Maldonado prohibió la comercialización de quesos rallados adulterados. Hay dos casos en los que se desaconseja el consumo y preocupa que se desconoce su procedencia. En otros casos, estudios del LATU constataron que tenían 30% de almidón entre sus componentes, cuando lo recomendado es de hasta 3%.

La encargada de bromatología de la Intendencia de Maldonado, Denisse Goncalves, explicó que hubo una denuncia de la Cámara de Empresas sobre quesos adulterados, por lo que se realizó muestreo en las 19 intendencias del país, que constató que los productos no cumplían con los estándares.

"No estamos permitiendo ingresar esos productos al departamento y en campo se están haciendo la retención de esos productos en forma preventiva", señaló la jerarca.

Foto: Subrayado. Policía en el centro de Maldonado.
Seguí leyendo

Un hombre de 75 años sufrió un paro cardiorrespiratorio luego de amenazar a adolescentes con un arma

La recomendación a la ciudadanía es que si se adquirió quesos no aptos para el consumo, deben devolverlos al punto de venta, que dan aviso a la Intendencia para que se encarguen de su destrucción.

Mamita, Rafael Perazza (San José), Carmelitana, Las Palmas (Carmelo), Doña Carmen, Don Raúl (Tacuarembó), Rebenque, Campestre, La Juanita (Nueva Helvecia, todos de la misma empresa), Doña Teresita (Nueva Helvecia), Reggio (Colonia Valdense), Aguilera y Cía (Maldonado), Qsomos (Montevideo) y Sartore, Pradera Sur (San José) son los que no pueden ingresar a Maldonado, por prohibición de la Intendencia de Maldonado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ataque a tiros

Delincuentes persiguieron y balearon a dos mujeres en el barrio Reus; una de ellas está en CTI
tras intento de rapiña

Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente
TENÍA 64 AÑOS

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos
accidente de tránsito

Una ambulancia que se dirigía a una emergencia chocó y volcó en Pocitos; hubo cuatro heridos
trasladado a sanatorio

Accidente laboral en Parque Batlle: un trabajador cayó desde un balancín y sufrió fracturas

Te puede interesar

Orsi sobre el Mercosur: Vivimos en una región que nos sirve, nos aporta, pero tenemos que modernizarlo, flexibilizarlo video
EN NUEVA YORK

Orsi sobre el Mercosur: "Vivimos en una región que nos sirve, nos aporta, pero tenemos que modernizarlo, flexibilizarlo"
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en la Fortaleza del Cerro, Montevideo.
tras intento de rapiña

Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente
La historia de Owen, un niño con fenilcetonuria que logró que el BPS le amplíe su canasta de alimentos video
enfermedades raras

La historia de Owen, un niño con fenilcetonuria que logró que el BPS le amplíe su canasta de alimentos

Dejá tu comentario