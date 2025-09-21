La Policía de Canelones investiga una rapiña a una casa en Rincón de Pando. En el lugar estaba un hombre de 63 años y dos mujeres, de 55 y 48.
Delincuentes armados y encapuchados ingresaron a una casa por un ventanal y se llevaron USD 50 mil y $ 200 mil
El hecho ocurrió en la noche, sobre las 22:30. En la casa estaban un hombre de 63 años y dos mujeres de 55 y 48.
De acuerdo a información difundida por la Jefatura, entre cuatro y cinco delincuentes armados y con pasamontañas ingresaron a la casa por un ventanal, sobre las 22:30 de la noche. Amenazaron a las víctimas y se llevaron 50 mil dólares y 200 mil pesos, además de los celulares.
Personal de Investigaciones de Zona V, así como de la Seccional 22 de Salinas, Policía Científica y Fiscalía investigan el hecho.
