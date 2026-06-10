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INVERSIÓN DE 70.000 DÓLARES

Intendencia de Maldonado presentó el primer "tomógrafo" para árboles del país

La comuna analizará el estado del arbolado del departamento y comenzará por los parques municipales. La tecnología es alemana y requirió una inversión de 70.000 dólares.

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La Intendencia de Maldonado presentó este miércoles el primer "tomógrafo" del país para analizar el estado del arbolado del departamento.

El intendente Miguel Abella indicó que la empresa proveedora capacitará al personal de la comuna en el manejo de la nueva tecnología para identificar y registrar cada árbol.

Los primeros serán los árboles ubicados en los parques municipales, como El Jagüel, el Arboretum Lussich, la reserva del Cerro Pan de Azúcar, el Parque Mancebo, entre otros.

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Abella sostuvo que se tomó la experiencia de otros países y se analizó la viabilidad de aplicarla en Maldonado para resolver la inversión en el equipamiento alemán por unos 70.000 dólares.

La capacitación del personal uruguayo demandará unos 20 días y estará a cargo de técnicos alemanes que llegarán en julio o agosto al país.

Manuel Noguez, de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado, explicó que se trata de dos equipos, un tomógrafo sónico y un resistógrafo, que realizarán un diagnóstico de los árboles y permitirá una mejor gestión y una evaluación de los riesgos.

Noguez aclaró que el diagnóstico se hace mediante técnicas no invasivas que no dañan a los árboles.

Sebastián Loitey, de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado, indicó que la tecnología usa sensores que emiten una onda hacia el interior del árbol y que al final del proceso genera una imagen 3D con una escala de colores para diagnosticar cada ejemplar.

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