Intendencia de Maldonado da marcha atrás y afirma que no hará cambios en la terminal de Punta del Este

El secretario general de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas, informó este miércoles que la comuna dejará en suspenso el proyecto de transformación del transporte que planteaba que los ómnibus interdepartamentales terminaran sus recorridos en la terminal de Maldonado. Se planificaba que los pasajeros que fueran hacia Punta del Este, lo hicieran en microbuses para evitar que grandes ómnibus tuvieran que circular hacia la terminal del balneario.

La resolución fue comunicada luego de una reunión celebrada este miércoles de mañana entre Villegas, Abella, el director de movilidad, Juan Pígola y el alcalde Javier Carballal. “No están dadas las condiciones, en las actuales circunstancias, para su transformación operativa en la próxima temporada estival”, señaló la Intendencia en un comunicado.

Vecinos habían planteado reparos al cambio que se pretendía hacer a partir de esta temporada estival. Por su lado, los choferes de ómnibus, en general, la calificaban como positiva para evitar demoras en el tránsito, principalmente en verano.

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En tanto, Villegas indicó que esa transformación sigue en pie pero fue descartada su realización en esta temporada. “No hay un plazo específico para la modificación”, agregó.

Dijo que la intendencia seguirá recibiendo insumos, como los que aporte la nueva concesionaria de las terminales, sobre la operación y los que han ofrecidos diversas entidades y el Municipio de Punta del Este. Según comunicó el jerarca, ya está adjudicada la concesión de las terminales y el ganador del proceso licitatorio hará sus aportes en cuanto a trabajos de modernización.

“Para el gobierno del intendente Miguel Abella el transporte público es un componente fundamental para el desarrollo del departamento y en esa dirección se continuará trabajando”, agrega el texto oficial.

La Intendencia indicó que la transformación del transporte no se centra solamente en el cambio de la operativa de la terminal de Punta del Este sino que prevé construir ciclovías, espacios de educación y seguridad vial.

Además, destacó las obras de ampliación de avenida Gorlero y Leandro Gómez. “Próximo a ejecutarse está la obra del Puente Paso del Guerrero y se están llevando los procesos licitatorios para la realización de obras en avenida del Mar y Camino Los Ceibos, entre otros”, informó.