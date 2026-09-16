Mónica Ferrero trasladó a fiscal del equipo de Lesa Humanidad y Familiares de Desaparecidos cuestionó la medida

La Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, resolvió trasladar a una fiscal de la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad (que investiga los crímenes de la última dictadura), lo que motivó críticas la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

La integrante del equipo que dirige Ricardo Perciballe fue trasladada a la Fiscalía de Flagrancia de 12 turno. En principio, la medida sería por una semana.

Ferrero se basa en que la Fiscalía de lesa humanidad atiende pocas causas, mientras otras están sobrecargadas de trabajo.

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Esta decisión generó un comunicado por parte de Familiares, en el que expresan respaldo a la labor del fiscal Perciballe y su equipo, al tiempo que manifestaron preocupación por las decisiones que cuestionan o debilitan su funcionamiento.

Aseguraron que la fiscalía cuenta con 25 causas bajo el nuevo código penal y más de 125 bajo el viejo código.

Hacen referencia también a que el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, en su informe sobre la visita al Uruguay, expresó preocupación por los ataques contra la Fiscalía especializada, su limitada estructura y la falta de un anclaje normativo que garantice su continuidad.

“Las expresiones de la Dra. Ferrero son parte de otras acciones que perjudican el trabajo de la Fiscalía y que, en su conjunto, alientan su progresivo debilitamiento”, dice el comunicado.

Reafirman que la investigación y el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985) “son obligaciones jurídicas irrenunciables del estado uruguayo. La Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad tiene que ser fortalecida, no debilitada”.