Un embarque con merluza partió este martes para Lituania, en el marco del acuerdo del Mercosur-Unión Europea, "con arancel cero, es el primer embarque que se da desde el Uruguay", dijo el presidente de la Cámara Pesquera, Juan Riva-Zucchelli.
Primer embarque desde Uruguay en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea fue de la industria pesquera
"Va a mejorar la situación del sector", dijo Riva-Zucchelli, presidente de la Cámara Pesquera, sobre el acuerdo con la Unión Europea.
El empresario consideró que se trata de "un hito" esta partida, luego de que el acuerdo entrara en vigor el viernes 1 de mayo.
"Uruguay tenía el sistema general de preferencias hasta el 2014. Lo pierde porque mejora el ingreso percápita de los uruguayos y eso hace que seamos un país mejor económicamente y perdimos la preferencia. Y pasaron 12 años, que tuvimos con aranceles del 15% de los productos, y eso hizo perder mercado. Porque tenemos que competir con otros mercados que tienen otro tipo de aranceles o no tienen aranceles, entonces es muy importante que no se encarezcan los productos uruguayos en el mercado de destino. Esto va a cambiar, este tratado va a quedar y eso va a mejorar la situación del sector", dijo Riva-Zucchelli.
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En materia pesquera, lo que más exporta Uruguay es merluza, calamar y corvina. El principal cliente es China, le siguen los países africanos de la costa oeste (Camerún, Congo, Costa de Marfil, Nigeria, Angola). Colombia y Brasil son otros mercados.
"Si Uruguay hoy exporta 100 millones de dólares, 111 millones creo que fue el año pasado y en los últimos 12 meses llevamos 100 millones, creo que si podemos mejorar un 10% solo, ya serían 10 millones de dólares que se agregarían. Eso es muy difícil hacer futurología, pero seguramente va a mejorar", indicó.
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