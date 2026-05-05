Primer embarque desde Uruguay en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea fue de la industria pesquera

Un embarque con merluza partió este martes para Lituania, en el marco del acuerdo del Mercosur-Unión Europea, "con arancel cero, es el primer embarque que se da desde el Uruguay", dijo el presidente de la Cámara Pesquera, Juan Riva-Zucchelli.

El empresario consideró que se trata de "un hito" esta partida, luego de que el acuerdo entrara en vigor el viernes 1 de mayo.

"Uruguay tenía el sistema general de preferencias hasta el 2014. Lo pierde porque mejora el ingreso percápita de los uruguayos y eso hace que seamos un país mejor económicamente y perdimos la preferencia. Y pasaron 12 años, que tuvimos con aranceles del 15% de los productos, y eso hizo perder mercado. Porque tenemos que competir con otros mercados que tienen otro tipo de aranceles o no tienen aranceles, entonces es muy importante que no se encarezcan los productos uruguayos en el mercado de destino. Esto va a cambiar, este tratado va a quedar y eso va a mejorar la situación del sector", dijo Riva-Zucchelli.

En materia pesquera, lo que más exporta Uruguay es merluza, calamar y corvina. El principal cliente es China, le siguen los países africanos de la costa oeste (Camerún, Congo, Costa de Marfil, Nigeria, Angola). Colombia y Brasil son otros mercados. "Si Uruguay hoy exporta 100 millones de dólares, 111 millones creo que fue el año pasado y en los últimos 12 meses llevamos 100 millones, creo que si podemos mejorar un 10% solo, ya serían 10 millones de dólares que se agregarían. Eso es muy difícil hacer futurología, pero seguramente va a mejorar", indicó.

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