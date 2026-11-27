El Intendente de Cerro Lago, Christian Morel, resolvió extender por tres meses más el programa Uruguay Impulsa a nivel de ese departamento.

Este beneficio será "100% pago por la Intendencia", aseguró el intendente en sus redes sociales. "Son 6 millones que invertiremos en los beneficiarios de Melo. En los municipios será una inversión compartida con cada uno de dichos municipios 3 meses más para que 110 familias puedan tener un ingreso en estas fechas especiales", expresó.

En octubre, el Congreso Nacional de Intendentes había resuelto por unanimidad solicitarle al Poder Ejecutivo la extensión del programa Uruguay Impulsa por un mes, hasta fines de noviembre. El beneficio se acerca a su fin por este año y en ese marco, Morel anunció la extensión.

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