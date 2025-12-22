Intendencia de Canelones y Adeom firmaron convenio colectivo que asegura terrenos para viviendas sindicales

La Intendencia de Canelones y Adeom firmaron en la sede del PIT-CNT el convenio colectivo para el quinquenio, que asegura la entrega de terrenos para viviendas sindicales, entre otros aspectos.

El intendente canario Francisco Legnani manifestó su alegría por el convenio y dijo que fue un largo proceso de negociación con un diálogo siempre respetuoso.

"Quinto período consecutivo en el que llegamos a un acuerdo que lo vamos a estar ingresando a la Junta Departamental conjuntamente con el Presupuesto sobre fines de este mes que involucra un aumento del salario real, en promedio dos puntos, ellos en asamblea decidieron hacerlo por franjas, los salarios más altos van a ser ajustes por IPC, obviamente que los cargos políticos también son ajustes por IPC e incrementar el aumento en las franjas más bajas, va a estar aumentando por encima de esos dos puntos del ajuste por inflación", comentó.

El jerarca dijo que la presupuestación masiva no se daba desde el año 2010 por lo que aquellos funcionarios que tengan más de cinco años de antigüedad, tendrán la posibilidad de presupuestarse; se trataría de unos mil en este período de gobierno.

Legnani señaló que los trabajadores de la ciudad de Canelones solicitaron contar con tierra para la construcción de viviendas y que el gobierno está dispuesto a cederlas.

Por su parte, los dirigentes de Adeom Canelones destacaron el convenio colectivo firmado con la intendencia y señalaron que se logró mejorar significativamente los salarios más sumergidos y las presupuestaciones.

"Hoy celebramos la estabilidad laboral de muchos trabajadores y presupuestación, contratos a cinco años, traspaso de zafrales a función pública; el quinquenio va a dejar 1.500 o 1.600 presupuestados", dijo Santiago Sartori.