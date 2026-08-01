Intendencia de Canelones atendió casi 30 emergencias por eventos climáticos adversos

Durante la tarde del viernes y la madrugada de este sábado el departamento de Canelones se vio afectado por un evento meteorológico con importantes precipitaciones y rachas de viento fuerte.

Se activó el Sistema Integrado de Respuesta a la Emergencia de Canelones, que reportó 10 inundaciones por saturación del sistema de drenaje de pluviales, siete solicitudes de asistencia por ingreso de agua a viviendas, cinco árboles en riesgo y cinco afectaciones al tendido eléctrico, en distintas localidades del departamento.

Las rachas máximas de viento registradas en las estaciones meteorológicas automáticas del Inumet, sucedieron a las 10:20 horas del viernes, y fueron en San Jacinto, a 107 km/h proveniente del sector noreste, y en Atlántida, a 52 km/hora proveniente del sector norte.