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alerta meteorológica

Intendencia de Canelones atendió casi 30 emergencias por eventos climáticos adversos

Se atendieron situaciones de inundaciones por saturación del sistema de drenaje de pluviales, ingreso de agua a viviendas, árboles en riesgo y afectaciones al tendido eléctrico, en distintas localidades del departamento.

canelones

Durante la tarde del viernes y la madrugada de este sábado el departamento de Canelones se vio afectado por un evento meteorológico con importantes precipitaciones y rachas de viento fuerte.

Se activó el Sistema Integrado de Respuesta a la Emergencia de Canelones, que reportó 10 inundaciones por saturación del sistema de drenaje de pluviales, siete solicitudes de asistencia por ingreso de agua a viviendas, cinco árboles en riesgo y cinco afectaciones al tendido eléctrico, en distintas localidades del departamento.

Las rachas máximas de viento registradas en las estaciones meteorológicas automáticas del Inumet, sucedieron a las 10:20 horas del viernes, y fueron en San Jacinto, a 107 km/h proveniente del sector noreste, y en Atlántida, a 52 km/hora proveniente del sector norte.

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