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    bomberos

    Dos personas fallecieron en incendio registrado en una vivienda de la cuidad de Maldonado

    Las víctimas fueron un hombre de 49 años y una mujer de 50. Además un joven de 20 años fue trasladado a un centro asistencial por intoxicación.

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    En la madrugada de este sábado, cerca de las 5:00 horas, el servicio de emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre un incendio en una vivienda ubicada en las calles Juan Alberto Caracara y Gregorio Sanabria.

    Ante esto, cncurrieron al lugar personal de la Seccional Sexta, de la Dirección Nacional de Bomberos y una unidad de emergencia médica móvil.

    Una vez controlado el fuego, se constató el fallecimiento de dos personas, un hombre de 49 años y una mujer de 50 años, quienes se encontraban en el interior de la vivienda.

    Asimismo, un hombre de 20 años, fue trasladado a un centro asistencial con diagnóstico primario de "intoxicación".

    Enterada la Dra. Fiscalía de 3er Turno, dispuso entre diversas diligencias para la investigación, el relevamiento de la escena por parte de Policía Científica.

    Se continúan con las actuaciones para el esclarecimiento del hecho.

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