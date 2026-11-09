La Intendencia de Canelones amplió de dos a ocho los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género. A los centros en los municipios de Atlántida y Las Piedras, se suman ahora Santa Lucía, 18 de Mayo, Sauce, Santa Rosa, Toledo y La Floresta.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó el trabajo del gobierno canario en la atención a las víctimas con trabajadoras sociales, psicólogas y abogados. "La violencia basada en género se da en la vía pública, en la calle, en una plaza, en el trabajo y en el ámbito familiar, y tomar la decisión de dar el paso, de denunciar, es difícil", indicó.

Por eso, para asistir mejor a las víctimas, debido a la complejidad territorial del departamento de Canelones es que las autoridades resolvieron la ampliación del servicio.

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Legnani anunció que la ampliación de la cobertura incluirá el subsidio del boleto a las víctimas que deban acudir a audiencias en el marco de las denuncias.

La directora del Instituto de las Mujeres, Mónica Xavier, destacó la sumatoria de esfuerzos interinstitucionales para llegar a más mujeres víctimas de violencia. Si bien los casos se registran en todos los ámbitos, manifestó que en el espacio privado es donde se dan "los números más dramáticos". "Son los entornos afectivos, muchas veces, los que provocan la violencia", sostuvo.

La directora de Género y Equidad de la Intendencia de Canelones, Doris Texeira, instó a las víctimas a acercarse a los servicios disponibles.