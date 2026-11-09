Lotería Uruguaya puso a la venta desde este lunes El Gordo de Fin de Año, con un premio mayor de $160 millones

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas puso a la venta en todo el país desde este lunes 9 de noviembre El Gordo de Fin de Año, el emblemático premio de la Lotería Uruguaya.

El sorteo se realizará el 30 de diciembre. El premio mayor será de 160 millones de pesos y en total, la lotería más importante del año, repartirá más de 10 millones de dólares en premios.

"Por segundo año consecutivo, la Lotería Uruguaya anticipa el lanzamiento del Gordo para que las familias, grupos de amigos, comercios, fábricas, empresas y clubes deportivos, puedan organizar con tiempo sus tradicionales colectivos", informó en un comunicado.

Los billetes se pueden adquirir en todo el país a través de la red de agentes y subagentes.

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