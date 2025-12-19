Intendencia aplicó 467 multas por estacionamiento en veredas de distintas zonas de Montevideo

La Intendencia de Montevideo aplicó más de 400 multas por estacionamiento en veredas en el primer mes de fiscalización.

El director de Movilidad de la intendencia, Germán Benítez, dijo a Subrayado que esto forma parte de las medidas que anunciaron el pasado 23 de setiembre que luego fueron anunciadas en una campaña informativa entre el 15 de octubre y el 16 de noviembre.

El jerarca indicó que se trata de 467 multas y que los controles se realizan de manera aleatoria. "Son controles pequeños, esporádicos, en distintos puntos del departamento. Hemos recorrido varios barrios", apuntó.

Seguí leyendo Bomberos emitió recomendaciones para estas fiestas e implementó drones para el combate de incendios

"La intención no es solamente atacar el estacionamiento en veredas en avenidas principales si no ingresar a las calles barriales porque ahí muchas veces el problema de la movilidad, se constata que se da", agregó.

La comuna realizó un balance de las multas aplicadas por los tres nuevos radares que comenzaron a funcionar en la ciudad. Benítez informó que el número de multas aplicadas por el radar ubicado en la rambla de punta gorda continúa siendo alto.

"El primer día de fiscalización registramos unas 372 multas. En este momento estamos registrando entre 120 y 150 multas, lo cual es un número alto, tiene que seguir bajando", comentó.