RECIBÍ EL NEWSLETTER
DECRETO 245/025

Bomberos emitió recomendaciones para estas fiestas e implementó drones para el combate de incendios

El Decreto 245/025 establece que está permitida la cocción de alimentos en parrilleros debidamente acondicionados, dijo a Subrayado el vocero de Bomberos.

asado-calle-fiestas
dron-bomberos-incendios

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, dijo a Subrayado que el Decreto 245/025 establece que está permitida la cocción de alimentos en parrilleros debidamente acondicionados.

"En el piso también se puede hacer un fogón teniendo el recaudo, como mínimo, tener una limpieza de todo lo que es la vegetación natural y vegetación muerta mínimo un radio de cinco metros a la redonda para asegurarnos de que ninguna llama, ni ninguna radiación de calor pueda encender alguna vegetación", señaló.

intendencia aplico 467 multas por estacionamiento en veredas de distintas zonas de montevideo
Seguí leyendo

Intendencia aplicó 467 multas por estacionamiento en veredas de distintas zonas de Montevideo

Y agregó: "No dejar en ningún momento el fuego descuidado. Siempre tener algún adulto mayor cuidando ese fogón, no irnos a bañar, ni a pescar o hacia otro sector y dejar el fogón descuidado".

En este sentido, Bomberos implementó el uso de drones para operaciones aéreas para el combate de incendios. Camejo dijo que los dispositivos están en la órbita del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior y tienen como objetivo mostrar las filmaciones al puesto de comando sobre el desarrollo en tiempo real del incendio.

DRONES COMBATE INCENDIOS

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

El pronóstico de Nubel Cisneros para las fiestas: un fin de año más caluroso que la Navidad y sin lluvias
EN EL HECHO MURIÓ UN HOMBRE DE 30 AÑOS

Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha
Enfrentamiento con policías

Un abatido de 20 años y un adolescente detenido tras rapiña en un bazar en Manga
INFORME ESPECIAL

Clave policial: la historia detrás del delincuente que se disfrazaba de policía y la relación con balacera en un bar
Altas temperaturas

Nubel Cisneros anunció viernes de calor "sofocante" con máxima de 36 °C en el sur: el pronóstico

Te puede interesar

Imputaron a Luis Fernando Fernández Albín por narcotráfico, contrabando y lavado de activos video
PRISIÓN PREVENTIVA POR 120 DÍAS

Imputaron a Luis Fernando Fernández Albín por narcotráfico, contrabando y lavado de activos
Asesinaron a un hombre de 38 años de un disparo en la cara en un pasaje del barrio 19 de Abril video
PASAJE 19 DE ABRIL

Asesinaron a un hombre de 38 años de un disparo en la cara en un pasaje del barrio 19 de Abril
Préstamos gota a gota: dos colombianos condenados por asociación para delinquir, usura y violencia privada video
CANELONES

Préstamos gota a gota: dos colombianos condenados por asociación para delinquir, usura y violencia privada

Dejá tu comentario