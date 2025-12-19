Bomberos emitió recomendaciones para estas fiestas e implementó drones para el combate de incendios

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, dijo a Subrayado que el Decreto 245/025 establece que está permitida la cocción de alimentos en parrilleros debidamente acondicionados.

"En el piso también se puede hacer un fogón teniendo el recaudo, como mínimo, tener una limpieza de todo lo que es la vegetación natural y vegetación muerta mínimo un radio de cinco metros a la redonda para asegurarnos de que ninguna llama, ni ninguna radiación de calor pueda encender alguna vegetación", señaló.

Y agregó: "No dejar en ningún momento el fuego descuidado. Siempre tener algún adulto mayor cuidando ese fogón, no irnos a bañar, ni a pescar o hacia otro sector y dejar el fogón descuidado".

En este sentido, Bomberos implementó el uso de drones para operaciones aéreas para el combate de incendios. Camejo dijo que los dispositivos están en la órbita del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior y tienen como objetivo mostrar las filmaciones al puesto de comando sobre el desarrollo en tiempo real del incendio.