Imputaron a Luis Fernando Fernández Albín por narcotráfico, contrabando y lavado de activos

La Justicia imputó este viernes a Luis Fernando Fernández Albín por organización de las actividades del narcotráfico , contrabando y lavado de activos , y se dispuso la prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación, informó la Fiscalía.

La investigación que derivó en la imputación de Fernández Albín está relacionada con los 2.000 kilos de cocaína hallados en Punta Espinillo y no por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, se aclaró desde la Fiscalía de Estupefacientes.

Fernández Albín fue trasladado a Uruguay en la mañana del jueves en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, en una operación coordinada entre el Ministerio del Interior y las autoridades argentinas. Había sido detenido el 20 de noviembre en Buenos Aires durante la Operación Nueva Era II.

La investigación comenzó en abril de 2025 y apuntaba a una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior, además de maniobras de lavado de activos, con vínculos con personas ya imputadas en la Operación Nueva Era.

Hasta el momento, la causa permitió la incautación de dos toneladas de cocaína, el envío a prisión de ocho personas por delitos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de activos, y la incautación de vehículos, bienes y documentación relevante para la investigación.

Fernández Albín se encontraba en Argentina desde el 27 de junio de 2025 y contaba con varios antecedentes penales en Uruguay.