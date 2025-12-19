Dos colombianos fueron condenados por asociación para delinquir, usura y violencia privada agravada por otorgar préstamos gota a gota.
Préstamos gota a gota: dos colombianos condenados por asociación para delinquir, usura y violencia privada
Uno irá a prisión efectiva por cuatro meses y el otro a prisión domiciliaria total y tobillera electrónica. La fiscal realizó un llamado de atención sobre el manejo que realizan los delincuentes con este tipo de préstamos.
La fiscal de Las Piedras, Cecilia Gutiérrez, indicó que uno de los extranjeros tenía mayor jerarquía dentro de la organización y deberá cumplir con cuatro meses de prisión efectiva y el resto en régimen de libertad a prueba. Mientras que el otro, deberá cumplir con cuatro meses de prisión domiciliaria total y tobillera electrónica y el resto en régimen de libertad a prueba. La condena fue de 20 meses.
Gutiérrez realizó un llamado de atención a la población sobre el manejo que realizan los delincuentes con este tipo de préstamos. En su mayoría, el dinero es prestado a comerciantes o personas de escasos recursos que no pueden acceder a los créditos formales.
Liberaron a la adolescente detenida por el robo a una joyería; el padrastro permanece a disposición de Fiscalía
La modalidad gota a gota consiste en dar el préstamo que se debe cancelar por día, semana, quincena o por mes que es reajustado. "Hacen refinanciar hasta que la gente ya tiene seis o siete grupos colombianos distintos y llega un momento que, como no pueden pagar, los obligan a realizar giros al exterior", explicó la fiscal.
Los giros al exterior fueron detectados a Colombia, pero la investigación logró determinar que hay miembros de la organización delictiva en Brasil.
Dejá tu comentario