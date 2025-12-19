RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Préstamos gota a gota: dos colombianos condenados por asociación para delinquir, usura y violencia privada

Uno irá a prisión efectiva por cuatro meses y el otro a prisión domiciliaria total y tobillera electrónica. La fiscal realizó un llamado de atención sobre el manejo que realizan los delincuentes con este tipo de préstamos.

seccional-19-progreso-ministerio-del-interior-canelones

Dos colombianos fueron condenados por asociación para delinquir, usura y violencia privada agravada por otorgar préstamos gota a gota.

La fiscal de Las Piedras, Cecilia Gutiérrez, indicó que uno de los extranjeros tenía mayor jerarquía dentro de la organización y deberá cumplir con cuatro meses de prisión efectiva y el resto en régimen de libertad a prueba. Mientras que el otro, deberá cumplir con cuatro meses de prisión domiciliaria total y tobillera electrónica y el resto en régimen de libertad a prueba. La condena fue de 20 meses.

Gutiérrez realizó un llamado de atención a la población sobre el manejo que realizan los delincuentes con este tipo de préstamos. En su mayoría, el dinero es prestado a comerciantes o personas de escasos recursos que no pueden acceder a los créditos formales.

La modalidad gota a gota consiste en dar el préstamo que se debe cancelar por día, semana, quincena o por mes que es reajustado. "Hacen refinanciar hasta que la gente ya tiene seis o siete grupos colombianos distintos y llega un momento que, como no pueden pagar, los obligan a realizar giros al exterior", explicó la fiscal.

Los giros al exterior fueron detectados a Colombia, pero la investigación logró determinar que hay miembros de la organización delictiva en Brasil.

