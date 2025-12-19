Un abatido de 20 años y un adolescente detenido tras rapiña en un bazar en Manga

Un delincuente de 20 años fue abatido y otro de 16 detenido, en la tarde de este jueves, cuando ambos —en compañía de un tercero— rapiñaron un bazar ubicado en avenida Belloni esquina Carlos Lineo, en Manga , Montevideo.

Dos de ellos ingresaron al local y amenazaron con armas de fuego a los propietarios, exigiéndoles que pusieran el dinero de una caja en una bolsa. Al salir con el botín —unos $4.000— fueron vistos por dos policías de particular que estaban cerca.

Allí se produjo un intercambio de disparos. Uno de los rapiñeros fue herido de bala y trasladado en un patrullero a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde murió; el otro fue arrestado y está a disposición de la Fiscalía de Adolescentes.

Seguí leyendo Maldonado: un joven murió en un siniestro de tránsito entre una moto y un auto en la mañana de este viernes

El primero de ellos tenía 20 años y no contaba con antecedentes penales, consta de la información policial a la que accedió Subrayado. El segundo está en el Inisa, a la espera de ser llevado a la Fiscalía y el tercer implicado logró escapar en una moto por Belloni hacia Instrucciones. Se desconoce si está herido.

No hubo heridos entre las víctimas y los policías resultaron ilesos. En la escena fueron incautados dos revólveres de calibre 22 y 38, además de la bolsa con los $4.000 y un casco.

Los investigadores analizaron cámaras de seguridad del local y de la zona, donde hay varios comercios.