Un abatido de 20 años y un adolescente detenido tras rapiña en un bazar en Manga

Un delincuente de 20 años fue abatido y otro de 16 detenido, en la tarde de este jueves, cuando ambos —en compañía de un tercero— rapiñaron un bazar ubicado en avenida Belloni esquina Carlos Lineo, en Manga, Montevideo.
Ambos rapiñaron un bazar ubicado sobre avenida Belloni y, a la salida, fueron vistos por policías de particular, quienes se enfrentaron a tiros.
Dos de ellos ingresaron al local y amenazaron con armas de fuego a los propietarios, exigiéndoles que pusieran el dinero de una caja en una bolsa. Al salir con el botín —unos $4.000— fueron vistos por dos policías de particular que estaban cerca.
Allí se produjo un intercambio de disparos. Uno de los rapiñeros fue herido de bala y trasladado en un patrullero a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde murió; el otro fue arrestado y está a disposición de la Fiscalía de Adolescentes.
El primero de ellos tenía 20 años y no contaba con antecedentes penales, consta de la información policial a la que accedió Subrayado. El segundo está en el Inisa, a la espera de ser llevado a la Fiscalía y el tercer implicado logró escapar en una moto por Belloni hacia Instrucciones. Se desconoce si está herido.
No hubo heridos entre las víctimas y los policías resultaron ilesos. En la escena fueron incautados dos revólveres de calibre 22 y 38, además de la bolsa con los $4.000 y un casco.
Los investigadores analizaron cámaras de seguridad del local y de la zona, donde hay varios comercios.
