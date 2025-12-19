RECIBÍ EL NEWSLETTER
Enfrentamiento con policías

Un abatido de 20 años y un adolescente detenido tras rapiña en un bazar en Manga

Ambos rapiñaron un bazar ubicado sobre avenida Belloni y, a la salida, fueron vistos por policías de particular, quienes se enfrentaron a tiros.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio. Zona comercial donde se produjo la rapiña y el tiroteo.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio. Zona comercial donde se produjo la rapiña y el tiroteo.

Un delincuente de 20 años fue abatido y otro de 16 detenido, en la tarde de este jueves, cuando ambos —en compañía de un tercero— rapiñaron un bazar ubicado en avenida Belloni esquina Carlos Lineo, en Manga, Montevideo.

Dos de ellos ingresaron al local y amenazaron con armas de fuego a los propietarios, exigiéndoles que pusieran el dinero de una caja en una bolsa. Al salir con el botín —unos $4.000— fueron vistos por dos policías de particular que estaban cerca.

Allí se produjo un intercambio de disparos. Uno de los rapiñeros fue herido de bala y trasladado en un patrullero a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde murió; el otro fue arrestado y está a disposición de la Fiscalía de Adolescentes.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado. Jefatura de Policía de Maldonado.
Seguí leyendo

Maldonado: un joven murió en un siniestro de tránsito entre una moto y un auto en la mañana de este viernes 

El primero de ellos tenía 20 años y no contaba con antecedentes penales, consta de la información policial a la que accedió Subrayado. El segundo está en el Inisa, a la espera de ser llevado a la Fiscalía y el tercer implicado logró escapar en una moto por Belloni hacia Instrucciones. Se desconoce si está herido.

No hubo heridos entre las víctimas y los policías resultaron ilesos. En la escena fueron incautados dos revólveres de calibre 22 y 38, además de la bolsa con los $4.000 y un casco.

Los investigadores analizaron cámaras de seguridad del local y de la zona, donde hay varios comercios.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

El pronóstico de Nubel Cisneros para las fiestas: un fin de año más caluroso que la Navidad y sin lluvias
EN EL HECHO MURIÓ UN HOMBRE DE 30 AÑOS

Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha
Ursula von der Leyen

Presidenta de la Comisión Europea anunció el aplazamiento a enero de la firma del acuerdo Mercosur-UE
HOMICIDIO CULPOSO Y ENCUBRIMIENTO

Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax
MALDONADO

Conductor de una moto murió en siniestro con una camioneta; Policía no descarta participación de tercer vehículo

Te puede interesar

MSP confirma nuevo caso de sarampión en Fray Bentos y refuerza vigilancia sanitaria
sarampión

MSP confirma nuevo caso de sarampión en Fray Bentos y refuerza vigilancia sanitaria
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
Viaje oficial

Orsi viaja a la Cumbre del Mercosur este viernes pese al aplazamiento del acuerdo con la UE
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio. Zona comercial donde se produjo la rapiña y el tiroteo.
Enfrentamiento con policías

Un abatido de 20 años y un adolescente detenido tras rapiña en un bazar en Manga

Dejá tu comentario