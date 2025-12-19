RECIBÍ EL NEWSLETTER
PASAJE 19 DE ABRIL

Asesinaron a un hombre de 38 años de un disparo en la cara en un pasaje del barrio 19 de Abril

La víctima tenía 15 antecedentes penales. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena, de la que recuperó un casquillo de arma de fuego.

homicidio-pasaje-19-abril-nuevo-paris

Un hombre de 38 años fue asesinado tras recibir un disparo de arma de fuego en la cara. El homicidio ocurrió en el pasaje 19 de Abril del barrio 19 de Abril, cerca de pasaje Andresito, en la zona de Nuevo París.

La Policía fue alertada sobre una persona herida de bala que estaba tirada en una zanja. Cuando los efectivos llegaron al lugar constataron el hecho e identificaron a la víctima. Tenía 15 antecedentes penales, de acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado. Según los primeros datos, se trataría de una persona con problemas de adicción.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena, de la que recuperó un casquillo de arma de fuego.

liberaron a la adolescente detenida por el robo a una joyeria; el padrastro permanece a disposicion de fiscalia
Seguí leyendo

Liberaron a la adolescente detenida por el robo a una joyería; el padrastro permanece a disposición de Fiscalía

El Departamento de Homicidios está a cargo del caso. Los investigadores tratarán de determinar cómo ocurrió el ataque y si el disparo provino de personas a pie o si se desplazaban en un vehículo, a través del relevamiento de cámaras de seguridad y testigos del hecho.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

El pronóstico de Nubel Cisneros para las fiestas: un fin de año más caluroso que la Navidad y sin lluvias
EN EL HECHO MURIÓ UN HOMBRE DE 30 AÑOS

Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha
Enfrentamiento con policías

Un abatido de 20 años y un adolescente detenido tras rapiña en un bazar en Manga
INFORME ESPECIAL

Clave policial: la historia detrás del delincuente que se disfrazaba de policía y la relación con balacera en un bar
Altas temperaturas

Nubel Cisneros anunció viernes de calor "sofocante" con máxima de 36 °C en el sur: el pronóstico

Te puede interesar

Imputaron a Luis Fernando Fernández Albín por narcotráfico, contrabando y lavado de activos video
PRISIÓN PREVENTIVA POR 120 DÍAS

Imputaron a Luis Fernando Fernández Albín por narcotráfico, contrabando y lavado de activos
Asesinaron a un hombre de 38 años de un disparo en la cara en un pasaje del barrio 19 de Abril video
PASAJE 19 DE ABRIL

Asesinaron a un hombre de 38 años de un disparo en la cara en un pasaje del barrio 19 de Abril
Préstamos gota a gota: dos colombianos condenados por asociación para delinquir, usura y violencia privada video
CANELONES

Préstamos gota a gota: dos colombianos condenados por asociación para delinquir, usura y violencia privada

Dejá tu comentario