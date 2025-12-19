Asesinaron a un hombre de 38 años de un disparo en la cara en un pasaje del barrio 19 de Abril

Un hombre de 38 años fue asesinado tras recibir un disparo de arma de fuego en la cara. El homicidio ocurrió en el pasaje 19 de Abril del barrio 19 de Abril, cerca de pasaje Andresito, en la zona de Nuevo París.

La Policía fue alertada sobre una persona herida de bala que estaba tirada en una zanja. Cuando los efectivos llegaron al lugar constataron el hecho e identificaron a la víctima. Tenía 15 antecedentes penales, de acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado. Según los primeros datos, se trataría de una persona con problemas de adicción.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena, de la que recuperó un casquillo de arma de fuego.

El Departamento de Homicidios está a cargo del caso. Los investigadores tratarán de determinar cómo ocurrió el ataque y si el disparo provino de personas a pie o si se desplazaban en un vehículo, a través del relevamiento de cámaras de seguridad y testigos del hecho.

