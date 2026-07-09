Instituto de Higiene comenzó a irradiar mosquitos machos Aedes aegypti para controlar número de insectos

El Instituto de Higiene comenzó a irradiar mosquitos machos de Aedes aegypti para controlar el número de estos insectos y la propagación de enfermedades.

Estos mosquitos están en verano con 27ºC y son parte de un plan piloto que tendrá su segunda etapa en primavera con su liberación.

"Lo que hacemos es la cruza de machos y hembras. Por cada macho que ponemos, ponemos tres hembras. Más o menos acá tenemos unos 1.200 machos y se cruzan alrededor de unas 3.600 hembras", indicó Andrés Cabrera, de la Unidad Académica de Parasitología y Micología del Instituto de Higiene.

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En el laboratorio los reproducen constantemente para mantener la colonia, pero el interés especial está en los machos, a los que irradian para que sean estériles. Por estos días realizan ensayos. Primero los refrigeran para que descienda su actividad y adormecerlos y luego colocan de a miles en recipientes para irradiar.

"La idea de este proyecto es liberar los machos estériles en dos localidades, que todavía no tenemos definidas. Una vez liberados los machos, entran en contacto con las hembras, haya una reproducción y los huevos sean estériles para bajar la población", explicó.

En setiembre comenzarán a liberar unos 30 mil por semana y en total puede alcanzar el medio millón.

El Aedes puede transmitir puede transmitir el dengue, zika y chikungunya. El especialista explicó que las que transmiten la enfermedad porque se alimentan de sangre son las hembras. "En este caso vamos a trabajar con machos, que no se alimentan de sangre, sino del néctar de flores", aseguró.

Un mosquito criado en un laboratorio puede vivir hasta un mes.

Uruguay tiene un desafío gigante de controlar a estos mosquitos; especialmente luego del brote de dengue de 2024 que generó más de mil casos. Esta forma de erradicar a los insectos genera un alto interés porque no recurre a insecticidas y es más propicio para emplear en reservas naturales.

En el país, la vigilancia del vector Aedes aegypti se realiza desde el 2019 a través de un sistema compuesto de más de 1400 ovitrampas; esto es un recipiente que atrae a las hembras para que depositen sus huevos. Así, las autoridades miden la curva estacional.

Circula especialmente entre diciembre y mayo. En 2024 se registró un nuevo brote significativo de dengue que coincidió con la situación epidemiológica de la región. Se registraron 1.139 casos. En 2025, 46.

En 2025 se registraron 12 casos de chikungunya en personas provenientes de Cuba y Brasil y uno de una persona sin antecedente de viaje. Más esporádicos fueron los registros de zika importado.