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TESTIMONIO

En la espera de la llegada de León XIV, músico recordó misa de Juan Pablo II en Salto y su tarea de dirigir más de 60 guitarristas

José María Brunini contó a Subrayado que fue impresionante la asistencia a la misa, no tanto por la religión, si no por el evento en sí.

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La confirmación de la visita del papa León XIV a Uruguay lleva a recordar la última visita Juan Pablo II en el año 1988.

El hoy San Juan Pablo II presidió una misa multitudinaria en Salto, en su segunda visita.

En ese momento, José María Brunini, fue el músico encargado de dirigir 60 guitarras y voces que cantaron durante la ceremonia.

Yamandú Orsi con el papa León XIV. Foto: AFP
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Brunini recordó en diálogo con Subrayado que cantaba en la misa de la hora 19.00 y el obispo le planteó si se animaba a dirigir 100 guitarras y 100 voces, a lo que contestó negativamente, pero luego le dijo que las que pudiera y "agarré viaje".

La base de los músicos era de Salto, Paysandú y Quebracho, porque daba clase en esa localidad.

"Era una mezcla de cristiano y músico y confieso, menos cristiano y más músico porque yo era el responsable de todo (...) salió bien, afinado, lindo", recordó.

Brunini dijo que la misa fue impresionante, no tanto por la religión, si no por el evento en sí. "Gente que nunca había pisado un templo y estaba ahí", contó.

Además, relató que el canto de entrada lo entonaron 10 veces porque el papa se detuvo a saludar a cada una de las personas con discapacidad que se encontraban al lado del altar.

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