Instituto de Derechos Humanos creó un grupo de trabajo especial por crecimiento del antisemitismo en Uruguay

El Instituto de Derechos Humanos aprobó su creación el mes pasado y se conformará este grupo de trabajo en los próximos días. Es por el creciente antisemitismo, dijo su directora Gimena Fernández.

“Ya firmamos el acuerdo entre nosotros, en el consejo, de formar este grupo de trabajo sobre antisemitismo”, dijo Fernández este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Los cometidos son, en un plazo corto, cuatro o cinco meses, estudiar si hay o no, que para nosotros es evidente, creemos que sí, crecimiento del antisemitismo en Uruguay, cuáles son sus características, y hacer una serie de recomendaciones, que es lo que nosotros siempre podemos hacer”, explicó la jerarca.

“Yo parto de la base de que sí”, dijo Fernández, al ser consultada si observa más expresiones de antisemitismo en el país, algo que denuncia la comunidad judía en Uruguay desde hace un par de años.

