Instituto de Colonización resolvió reiterar el gasto para la compra de la estancia María Dolores en Florida

El Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvió este miércoles por cuatro votos contra uno reiterar el gasto para la compra de la estancia María Dolores de 4.400 hectáreas en Florida por 32,5 millones de dólares que había sido observada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Así lo informó a Subrayado el presidente del INC, Alejandro Henry Rodríguez.

"Por suerte, llegamos al final de este período y hoy (miércoles) resolvimos informar al Tribunal de Cuentas que íbamos a reiterar el gasto", indicó Rodríguez. A favor de la decisión de reiterar el gasto, votaron Rodríguez, el delegado del Ministerio de Ganadería Milton Perdomo, el representante de la educación Ramón Gutiérrez y la directora que representa a las agremiaciones rurales Karina Henderson, en contra, lo hizo el representante del Ministerio de Economía Luca Manassi.

Rodríguez explicó que ahora se procede a la firma de la escritura del campo que se concretará en los próximos días tras el acuerdo entre los escribanos. El jerarca refirió a la importancia de la adquisición para el INC y las expectativas que ha generado en la zona de incidencia cercana, al norte del departamento de Canelones y al sur de Florida.

Seguí leyendo Director colorado de Colonización votó en contra de compra de María Dolores y apuntó a "ilegalidades" y "nulidad"

Luego, se dará la etapa del llamado para los 16 tambos individuales que funcionarán en el predio, así como el banco de forraje de 1.200 hectáreas, con el que se llegará a entre 150 y 200 productores, y el campo de recría de 700 hectáreas. Rodríguez estimó que será la próxima semana.

"Nos interesa mucho que este tema se laude de una vez por todas para poder trabajar tranquilos y demostrarle a toda la ciudadanía que el país ha hecho un esfuerzo muy importante, pero que va a ser retribuido con creces", reafirmó.

Rodríguez estimó que el proyecto que prevé el INC para María Dolores tendrá un costo de unos diez millones de dólares que no provendrán del instituto. Con Mevir trabajarán para la construcción de los tambos y las salas de ordeñe, con la Intendencia de Florida para la infraestructura en caminería, con UTE, que invertirá para el fortalecimiento de la red eléctrica en la zona, así como con Antel para reforzar la conectividad.

Respecto a la observaciones del TCR, el presidente de Colonización destacó la "gran fortaleza jurídica" de los informes para levantar las cuatro objeciones y respaldar la decisión de compra.