Sábado cálido pero inestable, el domingo hay lluvias y tormentas de mañana y de tarde

Nubel Cisneros prevé un fin de semana inestable, con lluvias y tormentas el domingo, incluso de tarde, a la hora del clásico por la final del Uruguayo 2025.

De acuerdo a su informe, la mañana de este sábado se presenta inestable en las zonas litoral y norte con algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con mucha nubosidad inestabilizándose en la noche el resto del país.

El domingo se espera una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y tormentas aisladas. En la tarde se mantendrán condiciones inestables con persistencia de lluvias y lloviznas aisladas con periodos de mejoras parciales.

El lunes comienza fresco con restos de nubosidad en la zona sureste lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. La tarde seguirá con tiempo cálido con cielo parcialmente nublado. Sábado 29 Zona Norte: máxima 32º y mínima 16º Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º Domingo 30 Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 17º Lunes 1 de diciembre Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º Zona Sur: máxima 25º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 17º

