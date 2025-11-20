RECIBÍ EL NEWSLETTER
INSTITUTO DE COLONIZACIÓN

Error en licitación para el campo María Dolores provoca retrasos y se pierde un cultivo de verano

Así lo explicó el presidente del Instituto Nacional de Colonización. La licitación era para la implantación de pasturas en una zona del campo de María Dolores. Ahora se hará para otoño próximo.

Un error en el pliego de licitación para la implantación de pasturas en una zona del campo María Dolores, en Florida, provocó que el Instituto Nacional de Colonización retire el llamado y se pierda la oportunidad de hacer este cultivo de verano, debiendo esperar ahora al otoño del año que viene.

Así lo explicó a Subrayado el presidente de Colonización Alejandro Henry Rodríguez: “El pliego de la licitación se diseñó mal, cuando salió y los servicios técnicos se dieron cuenta que el pliego había estado con errores se bajó la licitación y no nos daban los tiempos para hacer un nuevo llamado”.

Rodríguez destacó que esta área en cuestión que se queda sin el cultivo de verano “no tiene nada que ver con los bancos de forrajes”. “El banco de forrajes va por un lado, está todo funcionando bárbaro”, aseguró.

“Esta área (a licitar) era para readecuación de los suelos para la implantación de pasturas. Estos errores que se cometieron nos llevó a bajar el pliego de la licitación y prepararnos con tiempo para una licitación de invierno y probablemente un cultivo de verano de segunda, pero ya con más tiempo y no con tantas urgencias ahora, y llegar a los tambos, que estaríamos llegando en el 2027 con una buena preparación y una buena oferta de forraje a través de la pastura que se va a implantar en marzo o en otoño del año que viene”, explicó.

La compra por parte de Colonización del campo María Dolores, en unos 32 millones de dólares, generó una gran polémica política con la oposición, que denuncia la inconveniencia de esta operación millonaria y la posibilidad de utilizar esos recursos en otras áreas más prioritarias, ahora que se termina de discutir el proyecto de ley de presupuesto nacional.

Por esta compra, anunciada por el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez el día del sepelio del expresidente José Mujica, por fue interpelado meses después el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti.

