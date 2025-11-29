RECIBÍ EL NEWSLETTER
HAY CUATRO DETENIDOS

Aduanas hizo una incautación récord de cigarrillos: más de 7,7 millones de unidades y un valor de $ 100 millones

La Dirección de Aduanas incautó 7.730.000 unidades de cigarrillos de contrabando en un operativo simultáneo en Montevideo, Canelones y San José. El cargamento récord tiene un valor de 100 millones de pesos.

Aduanas: incautación récord de cigarrillos de contrabando. Foto: Dirección Nacional de Aduanas.

La Dirección Nacional de Aduanas incautó un cargamento récord de cigarrillos de contrabando: son 7.730.000 unidades por un valor total que supera los 100 millones de pesos, informó la institución que en pocos días suma varios golpes al contrabando de cigarrillos.

La operación “Siracusa” terminó este viernes 28 con la incautación de cientos de cajas con miles de cigarrillos adentro, además de dos camiones y una camioneta retenidas en procedimientos simultáneos realizados en Montevideo, Canelones y San José.

“La investigación, desarrollada durante varias semanas, incluyó trabajo de campo, inteligencia y análisis”, dice el comunicado de Aduanas publicado este sábado 29.

“La operación se produjo en una semana en la que ya se habían concretado otros dos procedimientos relevantes vinculados al contrabando de cigarrillos”, destacan las autoridades de Aduanas.

El operativo dejó cuatro personas detenidas, algunas con antecedentes penales, además de los cigarrillos y dos camiones incautados. Los detenidos están a disposición de la Fiscalía de Canelones de 1º Turno, a cargo de Irena Penza.

En esta operación participaron funcionarios de la Administración de Aduanas de Montevideo, del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera, y del Departamento de Vigilancia Regional Sur, “cuyo despliegue coordinado en los tres departamentos fue clave para el resultado”, dice el comunicado.

“El operativo contó además con apoyo de otras unidades del Estado: el Servicio de Sensores Remotos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea Uruguaya aportó vigilancia aérea estratégica, la Policía Aérea Nacional brindó monitoreo complementario, el Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional asistió en el seguimiento y la coordinación en tiempo real”, detalla el informe de Aduanas.

“Esta operación se suma a los otros dos procedimientos realizados en la misma semana, consolidando un impacto sostenido contra redes criminales dedicadas al ingreso ilícito de cigarrillos al país”, finaliza Aduanas.

Aduanas: incautación récord de cigarrillos de contrabando. Foto: Dirección Nacional de Aduanas.

