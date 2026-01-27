RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIENCIA Y PATRMONIO

Institut Pasteur analiza bacterias del hormigón de edificios patrimoniales para desarrollar reparaciones

Actualmente trabajan en dos sitios, el estadio Centenario y el frigorífico Anglo, pero tienen una lista de 20 espacios patrimoniales en todo el país.

muestras-bacterias-estadio-centenario

Investigadores del Institut Pasteur analizan bacterias presentes en el hormigón de edificios patrimoniales para desarrollar una forma sustentable de reparar pequeñas fisuras que existan en esas estructuras.

"Es un proyecto de biorreparación del hormigón patrimonial, y básicamente tiene como objetivo identificar bacterias que se encuentran naturalmente presentes en el hormigón, y utilizarlas para reparar o reservar el hormigón patrimonial", explicó Daniela Megrian, de la unidad de Bioinformática del Institut Pasteur.

Toman muestras y las secuncian para conocer su contenido genético. "Buscamos aquellas que tienen ciertos genes que le dan el potencial para poder generar ciertos materiales que se pueden depositar por ejemplo en pequeñas fisuras, y sellarlas, reparando el hormigón y protegiéndolo del daño, de la humedad", indicó.

prorrogan licitacion para realizar obras en curva de punta gorda; los trabajos llevarian 6 meses con una inversion de usd 1.000.000
Seguí leyendo

Prorrogan licitación para realizar obras en curva de Punta Gorda; los trabajos llevarían 6 meses con una inversión de USD 1.000.000

Los investigadores trabajan en dos sitios patrimoniales del país. Uno de ellos es el exfrigorífico Anglo y otro, el estadio Centenario.

"Hicimos una lista de 20 sitios en todo nuestro país, que nos interesaría muestrear, empezamos por dos", dijo Megrian.

PASTEUR BACTERIAS DOS

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado, archivo.
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
Huang Yazhong

Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, "puede bajar el costo de vida"
inumet

Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos
en pocitos

Rapiñaron un local de tecnología en un shopping: uno de los delincuentes fue retenido por un guardia
Este martes

Tras video viral, IMM dispuso podar y limpiar el cantero donde había decenas de ratas en Parque Rodó

Te puede interesar

Oddone anunció medidas por baja del dólar; estamos preocupados, sostuvo el ministro video
CONFERENCIA DEL MEF

Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro
La reunión de Yamandú Orsi con Xi Jinping está prevista para el 3 de febrero; la agenda de la misión en China video
INFORMÓ CANCILLERÍA

La reunión de Yamandú Orsi con Xi Jinping está prevista para el 3 de febrero; la agenda de la misión en China
Foto: FocoUy. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Mercado de trabajo cerró 2025 con el máximo nivel de empleo desde 2015

Dejá tu comentario