Institut Pasteur analiza bacterias del hormigón de edificios patrimoniales para desarrollar reparaciones

Investigadores del Institut Pasteur analizan bacterias presentes en el hormigón de edificios patrimoniales para desarrollar una forma sustentable de reparar pequeñas fisuras que existan en esas estructuras.

"Es un proyecto de biorreparación del hormigón patrimonial, y básicamente tiene como objetivo identificar bacterias que se encuentran naturalmente presentes en el hormigón, y utilizarlas para reparar o reservar el hormigón patrimonial", explicó Daniela Megrian, de la unidad de Bioinformática del Institut Pasteur.

Toman muestras y las secuncian para conocer su contenido genético. "Buscamos aquellas que tienen ciertos genes que le dan el potencial para poder generar ciertos materiales que se pueden depositar por ejemplo en pequeñas fisuras, y sellarlas, reparando el hormigón y protegiéndolo del daño, de la humedad", indicó.

Seguí leyendo Prorrogan licitación para realizar obras en curva de Punta Gorda; los trabajos llevarían 6 meses con una inversión de USD 1.000.000

Los investigadores trabajan en dos sitios patrimoniales del país. Uno de ellos es el exfrigorífico Anglo y otro, el estadio Centenario.

"Hicimos una lista de 20 sitios en todo nuestro país, que nos interesaría muestrear, empezamos por dos", dijo Megrian.