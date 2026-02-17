Fiscalía pidió pena de 45 años para la madre de las mellizas de 9 meses víctimas de violencia; una de las bebés murió

La Fiscalía de Tacuarembó pidió la condena de la madre de las mellizas de 9 meses que ingresaron el 21 de junio de 2025 al hospital local; una tenía signos vitales débiles y falleció por las múltiples fracturas craneales y hematomas que presentaba en varias partes de su cuerpo, mientras que la otra niña logró sobrevivir tras ser atendida en el CTI pediátrico.

El 23 de junio, la fiscal Ángela Bhonke logró la imputación de la mujer de 22 años por dos delitos de homicidio especialmente agravados por el parentesco y muy especialmente agravados por sevicia (crueldad excesiva), brutal ferocidad; uno de ellos en grado de tentativa. También le imputó un delito continuado de violencia doméstica en calidad de autora, y se dispuso prisión preventiva por 180 días, mientras continuaba la investigación.

En las últimas horas, la Fiscalía reunió las evidencias necesarias para presentar la acusación contra la mujer y pidió la condena por dos delitos de homicidio agravados y muy especialmente agravados, en reiteración real con un delito continuado de violencia doméstica. Se solicitó 30 años de prisión y 15 años más de medidas limitativas.

De la investigación se desprende que no concurrió a la cesárea programada de las mellizas. Además, las niñas fueron sometidas a continuos tratos de violencia doméstica y la involucrada tenía plena conciencia de sus actos.

La defensa de la madre tiene ahora 30 días para presentar la contestación de la acusación y pediría la inimputabilidad de la mujer. La niña sobreviviente estuvo al cuidado de INAU durante algunas semanas y ahora está con la abuela materna.