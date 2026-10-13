Instalarán equipo de monitoreo en tiempo real para detectar presencia de enterococos en playa Pocitos en temporada

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, dijo que en la temporada de verano habrá monitoreo en tiempo real de la calidad del agua de la playa Pocitos.

"Montevideo dio un paso muy importante. Empezamos a utilizar enterococo como el parámetro para definir la bañabilidad de las playas, que es lo que exige el nuevo decreto. Nos adelantamos un año y medio a lo que exige la norma. Además, en playa Pocitos vamos a instalar un equipo que va a monitorear en tiempo real la presencia de enterococos. Esto va a permitir tomar decisiones de bañarse conociendo en el momento cuál es la situación de la calidad del agua", afirmó.

Además, se intensificará el monitoreo general de las playas, con el objetivo de tenerlas en "las mejores condiciones".

CONTENEDORES INTRAPREDIALES

Herou habló con Subrayado este martes, en el marco del diálogo con el consejo de vecinos del Municipio CH por el plan para la gestión de la basura y el desarrollo ambiental.

Antes de fin de año, habrá contenedores intradomiciliarios en la zona cercana el Cementerio del Buceo. Esperan tener 80.000 hogares cubiertos con nuevas formas de gestionar residuos para diciembre.

"Tenemos que llegar a fin de año con un número muy grande de hogares que ya tengan su equipamiento para clasificación domiciliaria. Tenemos que prepararnos para el fenómeno del niño, y eso significa articular y mucho con los gobiernos locales y con vecinos y vecinas el sistema de drenaje", enumeró entre otros puntos.

FENÓMENO DEL NIÑO

Ante la presencia del fenómeno del niño, la Intendencia también realiza tareas orientadas a esto. "Sobre todo articular en las tareas de prevención. En esta zona, en particular, las bocas de tormenta son parte fundamental para que cuando llueve mucho, podamos asegurar que el sistema de drenaje esté en condiciones. Y eso es articular las tareas que le corresponden a la Intendencia y al Municipio", sostuvo.