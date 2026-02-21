RECIBÍ EL NEWSLETTER
En ciudad del plata

Choque entre dos motos en ruta 1: ambos conductores están internados graves

Ocurrió en el kilómetro 35 de ruta 1, en Ciudad del Plata. Los dos hombres, de 23 y 51 años, sufrieron politraumatismos y fueron internados.

Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta 1, Ciudad del Plata, San José.

Un choque entre dos motos dejó a sus conductores internados en estado grave este sábado, casi a las seis de la mañana, en el kilómetro 35 de ruta 1, en Ciudad del Plata.

Según informó Policía Caminera, se trató de una colisión por alcance. Una moto que circulaba por ruta 1 vieja en sentido oeste, al intentar ingresar a ruta 1 nueva, impactó desde atrás contra la otra moto que se desplazaba por la misma vía.

El conductor de la primera moto, un joven de 23 años, fue diagnosticado como “politraumatizado moderado grave” y trasladado a un centro de ASSE.

El otro conductor, de 51 años, sufrió “politraumatizado grave” y fue derivado al Círculo Católico en Montevideo.

