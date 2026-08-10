La Justicia condenó en las últimas horas a un delincuente de 36 años a quien se le pudieron probar 14 rapiñas especialmente agravadas en ómnibus.
Más de siete años de cárcel para un delincuente que cometió 14 rapiñas armadas en ómnibus
El delincuente de 36 años ya tenía antecedentes penales por hurto y fue vinculado a 14 nuevas rapiñas en Montevideo.
Una filmación a la que accedió Subrayado muestra su modus operandi: sube después de pasajeros, con una cuchilla larga, y amenaza al chofer para que entregue la recaudación.
Esa rapiña ocurrió el año pasado y, desde entonces, efectivos de Bus Seguro reunieron elementos para incriminarlo.
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Un delincuente entró a un residencial, amenazó con un cuchillo y robó una cartera con $200.000 y USD 1.000
La Justicia lo halló responsable de 14 de estas rapiñas y lo envió a prisión por 7 años y 3 meses. El delincuente había sido detenido en General Martín Rodríguez y Santa Ana, en Cerrito de la Victoria.
El hombre ya tenía antecedentes penales por hurto.
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