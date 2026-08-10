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Detenido en cerrito

Más de siete años de cárcel para un delincuente que cometió 14 rapiñas armadas en ómnibus

El delincuente de 36 años ya tenía antecedentes penales por hurto y fue vinculado a 14 nuevas rapiñas en Montevideo.

Amenazaba a choferes de ómnibus con una cuchilla para robar la recaudación.

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La Justicia condenó en las últimas horas a un delincuente de 36 años a quien se le pudieron probar 14 rapiñas especialmente agravadas en ómnibus.

Una filmación a la que accedió Subrayado muestra su modus operandi: sube después de pasajeros, con una cuchilla larga, y amenaza al chofer para que entregue la recaudación.

Esa rapiña ocurrió el año pasado y, desde entonces, efectivos de Bus Seguro reunieron elementos para incriminarlo.

un delincuente entro a un residencial, amenazo con un cuchillo y robo una cartera con $200.000 y usd 1.000
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Un delincuente entró a un residencial, amenazó con un cuchillo y robó una cartera con $200.000 y USD 1.000

La Justicia lo halló responsable de 14 de estas rapiñas y lo envió a prisión por 7 años y 3 meses. El delincuente había sido detenido en General Martín Rodríguez y Santa Ana, en Cerrito de la Victoria.

El hombre ya tenía antecedentes penales por hurto.

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