INR y Cooperativa Entre Manos firman convenio para que privadas de libertad se capaciten en tejido

Firmaron acuerdo entre el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Cooperativa Entre Manos para que mujeres privadas de libertad reciban capacitación en tejido.

"Ese un convenio que nos ilusiona mucho. En realidad es la renovación de una práctica de trabajo que ya se ha desarrollado con materiales textiles reciclados se producen estos tejidos a dos agujas y a crochet", comentó Ana Juanche, directora del INR.

Emprendedoras serán quienes capacitarán a las mujeres privadas de libertad en las competencias del tejido. Los productos textiles son elaborados con mercaderías incautadas en Uruguay.

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El destino de los trabajos son instituciones que necesitan, como por ejemplo, las cartucheras son destinadas a escuelas públicas.

Por su parte, la presidenta de Be Green Take Action, Virginia Cervieri, explicó que la ley de marcas obliga a que los productos falsificados deban ser destruidos.

"Lo que estamos haciendo con Be Green Take Action es reciclando (...) son productos textiles realizados con mercadería que ha sido incautada en nuestro país y que, en vez de destruirse de otra forma y tener otra destino, hoy se le está dando una segunda vida", indicó.