Inisa define si clausura el sector conflictivo de Bulevar Artigas y Cufré tras motines y fugas

El directorio del Inisa resuelve en la tarde de este viernes si cierra el sector del centro de reclusión de Bulevar Artigas y Cufré donde se registraron dos motines en 15 días, con toma de rehenes e intentos de fuga. La reunión comienza a las 14:00 en el lugar, con la participación del presidente Jaime Saavedra, supo Subrayado.

La eventual medida apunta a clausurar la sección donde estaban recluidos 14 adolescentes vinculados a los incidentes. Tres ya fueron trasladados a otros centros y actualmente quedan 11. En el mismo predio funcionan otros sectores, como uno de preegreso con unos 30 jóvenes. Según fuentes, si la decisión se toma, será, en parte, por problemas de infraestructura y a la necesidad de dar una señal tras los conflictos de los últimos días.

El centro fue escenario de tres episodios en lo que va del año. El último ocurrió en la noche de este jueves , cuando ocho internos se amotinaron con armas blancas, tomaron rehenes, abrieron celdas y subieron a los techos. Tres intentaron fugarse, pero fueron detenidos por la Policía en General Flores.

Llega Jaime Saavedra, presidente del Inisa, al centro de Bulevar Artigas y Cufré. Encabezará una reunión para definir si se clausura el sector donde hay 11 adolescentes recluidos y que ha causado conflictos en los últimos días. https://t.co/Gzt5oNisC5 pic.twitter.com/a9KpYNT2J3

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Entre los que intentaron escapar hay dos jóvenes de 18 años y uno de 16. Uno de los mayores ya se había fugado en enero y fue recapturado hace nueve días tras una rapiña de una moto; además, está recluido por el asesinato de un bebé en Cerro Norte. Otro participó de ese mismo crimen y el tercero está vinculado al homicidio del policía Joel Rodríguez en 2025.

El motín y la toma de rehenes continuaron tras las detenciones, por lo que intervino un equipo negociador de la Digoe, que logró controlar la situación sobre las 22:30. El centro ya había registrado otro episodio similar el 14 de marzo, cuando internos tomaron de rehenes a dos funcionarias.