Adolescentes se filmaron durante el motín en el Inisa con un handy y al grito de "Cerro, Cerro"

Adolescentes que participaron del motín en el centro del Inisa de Bulevar Artigas y Cufré se filmaron durante los incidentes con un handy, mientras gritaban “Cerro, Cerro”. En los registros, que luego fueron difundidos en redes sociales, también aseguran que tenían un celular en su poder en medio de la toma de rehenes.

El presidente de la Mesa Sindical del Inisa, Víctor Mango, calificó la situación como “extremadamente violenta” y señaló que uno de los funcionarios fue esposado durante el motín. Cinco trabajadores fueron atendidos en el sanatorio del BSE y ya se encuentran en sus casas, informó a Subrayado.

Además, reclamó celeridad en la investigación para determinar cómo los internos accedieron a una de las llaves de las celdas. “No hay un solo culpable. Falta personal, las condiciones edilicias son nefastas para los trabajadores y para los gurises que están recluidos. Vamos a tener conversaciones con las autoridades. Nos llama la atención tanta violencia, tantas situaciones violentas en este centro”, afirmó.

NOTA INISA SINDICAT Víctor Mango, sindicato trabajadores Inisa.

Por tercera vez en el año, el centro fue escenario de un motín. Ocho internos se amotinaron con armas blancas, tomaron rehenes y lograron abrir celdas, lo que les permitió subir a los techos. Tres intentaron fugarse, pero fueron detenidos por la Policía en General Flores. Ocurrió en la noche del jueves.

Entre los que intentaron escapar hay dos jóvenes de 18 años y uno de 16. Uno de los mayores ya se había fugado en enero y fue recapturado hace nueve días tras una rapiña de una moto; además, está recluido por el asesinato de un bebé en Cerro Norte. Otro participó de ese mismo crimen y el tercero está vinculado al homicidio del policía Joel Rodríguez en 2025.

El motín y la toma de rehenes continuaron tras las detenciones, por lo que intervino un equipo negociador de la Digoe, que logró controlar la situación sobre las 22:30. El centro ya había registrado otro episodio similar el 14 de marzo, cuando internos tomaron de rehenes a dos funcionarias.