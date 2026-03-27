Uno de los jóvenes que intentó fugar del Inisa ya se había escapado en enero y fue recapturado hace nueve días

Por tercera vez en lo que va del año el centro del Inisa ubicado en Bulevar Artigas y Cufré fue escenario de un motín. En la noche de este jueves, policías que hacen 222 en el lugar pidieron apoyo porque ocho internos se amotinaron con armas blancas y tomaron de rehenes a funcionarios del centro.

El lugar fue rodeado por policías, con apoyo de un helicóptero desde el aire.

Los jóvenes lograron obtener las llaves de las celdas, las abrieron y subieron a los techos. Tres de ellos salieron del centro en un intento de fuga que fue frustrado por la Policía, que los detuvo sobre el acceso de General Flores.

Entre los tres internos que intentaron fugar hay dos mayores de edad. Uno de 18 años que ya había escapado en enero y que fue recapturado hace nueve días luego de cometer una rapiña de una moto. Este joven está recluido por haber participado del asesinato de un bebé de 1 año en Cerro Norte.

Junto a él, intentó escaparse otro de 16 años que también participó de ese crimen y un tercero, que tiene 18 años y que está en el Inisa por haber estado en el crimen del policía Joel Rodríguez, a quien mataron para robarle la moto en julio de 2025.

Tras ser detenidos, el motín y la toma de rehenes continuó por lo que un equipo de negociadores de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) ingresaron a las instalaciones para desactivar la situación, que se resolvió sobre las 22:30 horas.

Hace 13 días, el 14 de marzo, el mismo centro del Inisa sufrió otro motín de parte de los internos, que habían tomado de rehén a dos funcionarias. El asunto derivó en la discusión sobre la presencia de jóvenes mayores de edad en esos centros.