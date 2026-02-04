Solo bus: Bergara aseguró que en algunas sendas la velocidad de los ómnibus ha aumentado de 10 a 12%

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, indicó este miércoles que la aplicación de multas por el mal uso de la senda Solo bus comenzó a dar buenos resultados en la agilidad del transporte colectivo.

Bergara aseguró que en algunas sendas la velocidad de los ómnibus ha aumentado de 10 a 12%. "Yo preferiría que no hubiera ninguna multa, porque eso significaría que todos los ciudadanos que conducen respetaran la senda Solo bus", afirmó.

Con respecto a las multas de tránsito, el intendente indicó que el problema no es bajar el costo sino cobrarlas. Sobre la incitación del senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, de no pagar las multas "es bestial".

En el caso de Montevideo, la morosidad alcanza casi el 75%. "Si se aplican multas es porque hay una infracción. Si hay una infracción es porque hay una norma. Y si hay una norma tiene una justificación", manifestó.