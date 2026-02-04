RECIBÍ EL NEWSLETTER
AGILIDAD DEL TRANSPORTE COLECTIVO

Solo bus: Bergara aseguró que en algunas sendas la velocidad de los ómnibus ha aumentado de 10 a 12%

"Yo preferiría que no hubiera ninguna multa, porque eso significaría que todos los ciudadanos que conducen respetaran la senda Solo bus", afirmó el intendente de Montevideo.

solo-bus-omnibus-senda-circulacion

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, indicó este miércoles que la aplicación de multas por el mal uso de la senda Solo bus comenzó a dar buenos resultados en la agilidad del transporte colectivo.

Bergara aseguró que en algunas sendas la velocidad de los ómnibus ha aumentado de 10 a 12%. "Yo preferiría que no hubiera ninguna multa, porque eso significaría que todos los ciudadanos que conducen respetaran la senda Solo bus", afirmó.

Con respecto a las multas de tránsito, el intendente indicó que el problema no es bajar el costo sino cobrarlas. Sobre la incitación del senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, de no pagar las multas "es bestial".

no es que sea una organizacion que todos tenian relaciones entre ellos, afirmo abogado de detenidos por el tunel
Seguí leyendo

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel

En el caso de Montevideo, la morosidad alcanza casi el 75%. "Si se aplican multas es porque hay una infracción. Si hay una infracción es porque hay una norma. Y si hay una norma tiene una justificación", manifestó.

Temas de la nota

Lo más visto

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas
ESTE MARTES

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera
Homicidio de enero

Arrestan a la sospechosa de haber matado a un delincuente con 18 antecedentes en Parque Batlle
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas

Te puede interesar

Imputaron a los 11 detenidos que cavaron un túnel para robar un banco de Ciudad Vieja
ESTE MIÉRCOLES

Imputaron a los 11 detenidos que cavaron un túnel para robar un banco de Ciudad Vieja
El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo video
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar video
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar

Dejá tu comentario