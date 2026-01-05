RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENTRE EL 1° Y EL 4 DE ENERO

Ingresaron a Uruguay más de 94.000 personas en los primeros cuatro días del año

La Dirección Nacional de Migración dio a conocer las cifras de personas que entraron al país entre el miércoles 1º y el sábado 4 de enero.

Migraciones-entrada-a-Uruguay

De este total, 45.545 fueron argentinos, 27.871 uruguayos, 8.280 brasileños, 1.874 estadounidenses y 1.630 paraguayos.

El punto de control donde se registró la mayor parte de los ingresos fue Paysandú con 23.313, seguido de Colonia con 19.190, Fray Bentos con 15.356, el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 10.434 y Salto con 9.402 ingresos.

Además, hubo 5.901 ingresos por el puerto de Montevideo, 2.893 por Maldonado, 2.383 por Rivera, 2.065 por Río Branco y 3.351 por otros puntos de control.

En lo que respecta a los egresos, se registraron 118.342. Los principales puntos de control fueron: Colonia con 21.839, Fray Bentos con 16.191, Paysandú con 15.644, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 14.622, Rivera con 12.117 y Río Branco con 9.525.

En Salto se registraron 8.350 salidas, en el puerto de Montevideo 6.976, en Chuy 4.633, en Maldonado 4.032 y por otros puntos de control se registraron 4.413 egresos.

