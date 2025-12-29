Ingresaron 102.229 personas a Uruguay en el fin de semana previo a Año Nuevo; salieron 62.537

La Dirección Nacional de Migración registró el ingreso de 102.229 personas a Uruguay, del viernes 26 al domingo 28 de diciembre, en el fin de semana previo a Año Nuevo, informó el Ministerio del Interior. Del total de ingresos, 56.807 fueron argentinos, 18.927 uruguayos, 13.968 brasileños, 2.554 estadounidenses y 2.481 paraguayos.

La mayoría de los ingresos se dio por Fray Bentos con 25.397, seguido de Colonia con 21.889, Paysandú con 16.671, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 9.464 y Salto con 6.920 ingresos. Además, hubo 6.201 ingresos por Chuy, 5.741 por el Puerto de Montevideo, 3.621 por Punta del Este, 2.741 por Río Branco y 3.584 por otros puntos de control.

En el mismo período, se produjo el egreso de 62.537 personas. Colonia fue el principal punto de salida con 10.484, Paysandú 9.845, Aeropuerto Internacional de Carrasco 9.437, Fray Bentos 9.108, Rivera 5.881, Salto 5.853, Puerto de Montevideo 3.524, Río Branco 3.125, Chuy 2.426 y por otros puntos de control se registraron 2.854 egresos.

