RECIBÍ EL NEWSLETTER
DATOS DE MIGRACIÓN

Ingresaron 102.229 personas a Uruguay en el fin de semana previo a Año Nuevo; salieron 62.537

Del total de ingresos, 56.807 fueron argentinos, 18.927 uruguayos, 13.968 brasileños, 2.554 estadounidenses y 2.481 paraguayos, según datos de Migración.

puente-san-martín-fray-bentos.jpg

La Dirección Nacional de Migración registró el ingreso de 102.229 personas a Uruguay, del viernes 26 al domingo 28 de diciembre, en el fin de semana previo a Año Nuevo, informó el Ministerio del Interior. Del total de ingresos, 56.807 fueron argentinos, 18.927 uruguayos, 13.968 brasileños, 2.554 estadounidenses y 2.481 paraguayos.

La mayoría de los ingresos se dio por Fray Bentos con 25.397, seguido de Colonia con 21.889, Paysandú con 16.671, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 9.464 y Salto con 6.920 ingresos. Además, hubo 6.201 ingresos por Chuy, 5.741 por el Puerto de Montevideo, 3.621 por Punta del Este, 2.741 por Río Branco y 3.584 por otros puntos de control.

En el mismo período, se produjo el egreso de 62.537 personas. Colonia fue el principal punto de salida con 10.484, Paysandú 9.845, Aeropuerto Internacional de Carrasco 9.437, Fray Bentos 9.108, Rivera 5.881, Salto 5.853, Puerto de Montevideo 3.524, Río Branco 3.125, Chuy 2.426 y por otros puntos de control se registraron 2.854 egresos.

ingresaron 63.776 personas a uruguay en el fin de semana previo a nochebuena y navidad
Seguí leyendo

Ingresaron 63.776 personas a Uruguay en el fin de semana previo a Nochebuena y Navidad
Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
parque rodó

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo fue encontrado en playa Ramírez
RUTA 11, KM 144,6

Joven de 20 años está grave tras chocar en moto contra un auto en ruta de Canelones
Policiales

Siniestro fatal en Punta del Este: defensa de la víctima pide que conductora del auto no pueda salir del país

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Accidente de tránsito en Punta del Este. video
mujer declaró en fiscalía

No podrá salir del país la conductora argentina que causó accidente fatal en Punta del Este
Robaron y vandalizaron salón sindical del Centro de Salud de la Unión, denunció la FFSP video
Policiales

Robaron y vandalizaron salón sindical del Centro de Salud de la Unión, denunció la FFSP
Herou sobre recolección del 31 y 1º: Trabajamos y mucho, pero además pedimos a la población que se involucre video
DIRECTOR DE AMBIENTE

Herou sobre recolección del 31 y 1º: "Trabajamos y mucho, pero además pedimos a la población que se involucre"

Dejá tu comentario