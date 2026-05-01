Informe sobre libertad de prensa en Uruguay, según los indicadores de Reporteros sin Fronteras

La organización Reporteros sin Fronteras publicó su informe de libertad de prensa 2026 .

Allí muestra un panorama mundial de la situación de los periodistas y los medios de comunicación, con desgloses por regiones y, en algunos casos, informes detallados por país.

En el informe del 2026, Uruguay ocupa el puesto 48 de 180 en el llamado “índice global”, con un puntaje de 68,72. Es la mejor ubicación de un país sudamericano.

Seguí leyendo "Para las y los trabajadores de mi querido Uruguay, salud en su día!": el mensaje de Orsi este 1° de Mayo

En América se destaca Canadá en el puesto 20 y Costa Rica en el 38.

En este indicador global, Uruguay ocupaba el puesto 59 en el año 2025; y 51 en el 2024.

América

En el informe especial sobre la situación en las Américas, se indica que “algunos países muestran signos de mejora o relativa estabilidad”, y menciona a Brasil en el puesto 52, “que ha escalado 58 posiciones desde 2022”, a Colombia en el lugar 102, y a Uruguay en el puesto 48.

“Canadá (puesto 20) se ha convertido en el líder regional como resultado del descenso de Trinidad y Tobago (32), impulsado en parte por el empeoramiento de las condiciones económicas y políticas”.

Uruguay “problemático”

El informe de Reporteros sin Fronteras clasifica la situación de los países en categorías que van desde “bueno” a “muy serio”, pasando por “satisfactorio”, “problemático” y “difícil”.

En este sentido, Uruguay estaba en la categoría “satisfactorio” hasta el 2023 inclusive. Luego, en 2024, 2025 y ahora en el 2026, se ubica en la clasificación “problemático”.