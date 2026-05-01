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"Para las y los trabajadores de mi querido Uruguay, salud en su día!": el mensaje de Orsi este 1° de Mayo

El mandatario saludó a los trabajadores uruguayos en su día a través de su cuenta de la red social X.

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El presidente Yamandú Orsi saludó a los trabajadores en su día a través de su cuenta de la red social X.

"Para los que mueven las máquinas, para las que enseñan, para las que cuidan, para los que nos cuidan, para los que producen, para las que construyen, para las que venden, para los que atienden. Para quienes hacen de la solidaridad una razón de vida. Para las y los trabajadores de mi querido Uruguay, salud en su día!".

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