El presidente Yamandú Orsi saludó a los trabajadores en su día a través de su cuenta de la red social X.
"Para las y los trabajadores de mi querido Uruguay, salud en su día!": el mensaje de Orsi este 1° de Mayo
El mandatario saludó a los trabajadores uruguayos en su día a través de su cuenta de la red social X.
"Para los que mueven las máquinas, para las que enseñan, para las que cuidan, para los que nos cuidan, para los que producen, para las que construyen, para las que venden, para los que atienden. Para quienes hacen de la solidaridad una razón de vida. Para las y los trabajadores de mi querido Uruguay, salud en su día!".
Seguí leyendo
Cincuentones afirman que no fueron incluidos en hoja de ruta del Diálogo Social y piden reunión con Orsi
Temas de la nota
Lo más visto
MALDONADO
Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
NUEVAS TARIFAS
Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo
PARQUE DEL PLATA
Conductora y acompañante con lesiones graves tras ser embestidos por camión de Bomberos
flor de maroñas
Ómnibus cruzó semáforo en rojo en Camino Maldonado y atropelló a una adolescente, que está grave
demanda CONTRA EL MSP Y FNR
Dejá tu comentario