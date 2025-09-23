Industria presentó Presupuesto en el Parlamento, con énfasis en movilidad eléctrica, mipymes y tecnología

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, concurrió este martes al Parlamento , para presentar el Presupuesto de su cartera en la comisión de diputados que analiza el proyecto.

Las prioridades son movilidad eléctrica, dinapyme y telecomunicaciones.

“Mencionamos cuatro de los 63 compromisos del gobierno, que se van a medir a nivel del Ministerio de Industria, que tiene que ver con la ventanilla única para mipymes, que tiene que ver con llegar al 50% de la flota eléctrica del transporte público, al 2030, y para eso tenemos que desarrollar acciones desde ya. La política industrial 2050 y desarrollar empresas en tecnología de la información e inteligencia artificial. Vamos a poner foco en principio en el polo tecnológico del norte del país”, sostuvo Cardona.

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez afirmó que “varios temas dejaron serias dudas y discrepancias, como la modificación de artículos del código de minería”.

Consideró “una buena noticia” que no se modifique la ley de medios.