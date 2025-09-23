La ministra de Industria, Fernanda Cardona, concurrió este martes al Parlamento, para presentar el Presupuesto de su cartera en la comisión de diputados que analiza el proyecto.
Industria presentó Presupuesto en el Parlamento, con énfasis en movilidad eléctrica, mipymes y tecnología
Para la oposición "hubo varios temas que dejaron serias dudas y discrepancias", como modificaciones normativas respecto al código de minería.
Las prioridades son movilidad eléctrica, dinapyme y telecomunicaciones.
“Mencionamos cuatro de los 63 compromisos del gobierno, que se van a medir a nivel del Ministerio de Industria, que tiene que ver con la ventanilla única para mipymes, que tiene que ver con llegar al 50% de la flota eléctrica del transporte público, al 2030, y para eso tenemos que desarrollar acciones desde ya. La política industrial 2050 y desarrollar empresas en tecnología de la información e inteligencia artificial. Vamos a poner foco en principio en el polo tecnológico del norte del país”, sostuvo Cardona.
Ortuño presentó presupuesto con medida para plaguicidas "altamente contaminantes"; para oposición es "angurria fiscal"
El diputado blanco Juan Martín Rodríguez afirmó que “varios temas dejaron serias dudas y discrepancias, como la modificación de artículos del código de minería”.
Consideró “una buena noticia” que no se modifique la ley de medios.
