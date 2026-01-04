Individuos en moto rapiñaron estación de servicio mediante amenazas con armas de fuego; se llevaron $36.000 y una computadora portátil

Delincuentes rapiñaron una estación de servicio y efectuaron disparos de arma de fuego en la tarde de este domingo en la intersección de avenida Luis Batlle Berres y Camino Tomkinson, en el barrio Paso de la Arena .

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que varios hombres armados ingresaron al local y golpearon al encargado con la culata de una de las armas; el hombre quien resultó lesionado tras recibir un golpe en la cabeza.

Los individuos se desplazaban en dos motos, con dos ocupantes en cada una, todos con casco y con armas de fuego, entre ellas una escopeta y una pistola.

Luego de las amenazas lograron llevarse $36.000 y una computadora portátil. Se dieron a la fuga por la avenida Luis Batlle Berres en dirección a la zona de Los Bulevares.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas técnicas correspondientes.

La Fiscalía de Flagrancia de 3º Turno dispuso el relevamiento de las cámaras públicas y privadas, actuaciones con víctimas y testigos y la pericia forense a la persona lesionada.