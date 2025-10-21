"Indignación" y "rebeldía", eso siente el ministro Carlos Negro por el homicidio del delivery en Villa Española

Consultado sobre el homicidio del delivery de la pizzería de Villa Española Ismael Alonso, ocurrido el pasado sábado de noche, el ministro del Interior, Carlos Negro , dijo sentir “indignación” y “rebeldía”.

“Indignación, profunda indignación que puedan ocurrir ese tipo de delitos y la motivación de ese tipo de delitos. Rebeldía”, respondió Negro consultado por el corresponsal de Subrayado Daniel Rojas.

El ministro visitó este martes el departamento de Río Negro, donde mantuvo reuniones con autoridades locales.

Sobre los homicidios en general, Negro dijo que “ha sido el principal desafío” que se trazó cuando asumió en marzo de este año.

“Ingresamos con una tasa de homicidios muy elevada”, señaló, y más adelante agregó: “Trabajamos en una solución nueva para un problema que tiene años”.

Ismael Alonso fue asesinado en el marco de una rapiña. Fue herido de bala y trasladado al hospital Pasteur, donde falleció mientras era asistido de urgencia por los médicos.