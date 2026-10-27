Inddhh advierte sobre vulneraciones en el proceso de adopción y ofrece sugerencias para mejorarlo

El informe analiza las distintas fases que culminan con el estatus de hijo biológico de un niño. De esta forma, rompe vínculos filiatorios previos pero preserva el derecho a la identidad de origen.

Al 21 de agosto de 2026, la División de Adopciones de INAU contaba con 547 menores con condición de adoptabilidad. Además, 236 estaban bajo seguimiento, integrados en familias adoptivas, y 171 en proceso judicial a la espera de la adopción plena.

El informe expone una serie de obstáculos: la preferencia de los adoptantes por niños pequeños por sobre los más grandes; los grupos de hermanos -que la norma dice- deben ser integrados de forma conjunta; y la condición de discapacidad de los menores.

También da cuenta de carencias en el acompañamiento técnico a partir de que el INAU habilita a integrar al niño a una familia inscripta en el registro, refleja costos económicos de las familias, por ejemplo, en los honorarios del representante legal y muestra la “falta de interoperabilidad” entre los sistemas al modificar el apellido u otros datos del menor.

La institución realiza sugerencias para mejorar el proceso. Entre ellas, propone la creación de una defensoría del niño que funcione en el Pereira Rossell y asegure la coordinación de los informes que llegan al juez. Asimismo, plantea reglamentar la licencia fraccionada para el proceso de adopción que demanda entrevistas, talleres, integración y la distingue de la licencia paternal y maternal posterior a la adopción.