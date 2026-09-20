Este domingo tendremos una mañana fresca a templada con mucha nubosidad persistiendo lluvias aisladas tan la frontera este, señala el pronóstico de Nubel Cisneros.
El invierno se despide con temperaturas altas y la primavera ingresa un poco más fresca: el pronóstico de Nubel Cisneros
El tiempo entre este domingo y el martes 22 se caracteriza por temperaturas templadas, nubes, inestabilidad y momentos frescos.
La tarde continuara calurosa y pesada con mucha nubosidad inestabilizándose en el resto del país por el suroeste ingresando un frente frio asociado a tormentas y lluvias.
El lunes comienza nuevamente fresco con restos de nubosidad en la costa sureste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona.
Empiezan las vacaciones de primavera: escuelas, liceos y UTU con receso desde el 21 al 25 de setiembre
En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado volviendo el frio en la noche.
El martes, cuando empieza la primavera, la mañana estará fría con cielo escasamente nublado observándose nieblas y neblinas aisladas.
En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado, persistiendo el frio en la noche.
Temperaturas para el domingo:
En el norte, la máxima será de 32ºC y la mínima de 14ºC.
En el sur, la máxima será de 28ºC y la mínima de 14ºC.
En el este, la máxima será de 27ºC y la mínima de 14ºC.
En el oeste, la máxima será de 30ºC y la mínima de 14ºC.
En el metro, la máxima será de 25ºC y la mínima de 15ºC.
Temperaturas para el lunes:
En el norte, la máxima será de 24ºC y la mínima de 8ºC.
En el sur, la máxima será de 22ºC y la mínima de 8ºC.
En el este, la máxima será de 21ºC y la mínima de 8ºC.
En el oeste, la máxima será de 22ºC y la mínima de 8ºC.
En el metro, la máxima será de 17ºC y la mínima de 8ºC.
Temperaturas para el martes:
En el norte, la máxima será de 18ºC y la mínima de 8ºC.
En el sur, la máxima será de 16ºC y la mínima de 8ºC.
En el este, la máxima será de 16ºC y la mínima de 8ºC.
En el oeste, la máxima será de 18ºC y la mínima de 8ºC.
En el metro, la máxima será de 14ºC y la mínima de 9ºC.
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